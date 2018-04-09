Тюменцев приглашают на "Дни космоса"

Серия мероприятий под названием "Дни космоса" пройдет в Тюмени с 9 по 15 апреля. Жителям города предложат взглянуть на Солнце, поуправлять квадрокоптером и узнать о месте человека во Вселенной.

Участники после регистрации получат маршрутные карты, где будут обозначены локации. На каждой локации можно будет поставить отметку на своей карте, а самые активные смогут претендовать на призы.

Так, в мультицентре "Моя территория" тюменцам расскажут, зачем вкладывать миллионы в полеты в космос, есть ли у Вселенной границы. В магазине оптических приборов "Четыре глаза" можно будет поработать с микроскопом, в ФабЛабе ТюмГУ - провести опыты и запустить настоящую ракету. В молодежном театральном центре "Космос" продемонстрируют фильм о Стивене Хокинге и предложат поговорить об освоении Марса. На набережной Туры в один из дней установят телескоп, где каждый сможет увидеть Солнце. С беспилотными летательными аппаратами научат обращаться в Музее технологий "Атом", пишет ИА "Тюменская линия".