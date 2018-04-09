Тюменским безработным помогут получить востребованную профессию

Центр занятости Тюмени и Тюменского района в этом году направил более 150 человек на обучение по востребованным профессиям, среди которых продавец, охранник или крановщик.

Как сообщила начальник отдела профессионального обучения Центра занятости населения Елена Самарина, на рынке труда востребованы такие профессии, как стропальщик, крановщик, каменщик, водитель погрузчика, электромонтер, охранник, швея, повар, продавец, парикмахер и др. По ним в течение году продолжится набор на обучение среди безработных. Также проводятся курсы повышения квалификации по направлениям "1С: Бухгалтерия", "Управление и кадры", "Менеджер по закупкам", "Флорист", пишет "АиФ в Западной Сибири".

"Это государственная услуга и предоставляется бесплатно. Во время обучения выплачивается стипендия. Получить эту услугу можно, если у безработного нет квалификации, невозможно подобрать подходящую работу из-за отсутствия необходимой квалификации, нужно изменить профессию в связи с отсутствием работы, а также если выполнять работу по имеющейся квалификации он уже не может", - пояснила Елена Самарина.

Узнать подробнее об услуге можно в Центре занятости населения города Тюмени и Тюменского района по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, 204В, корп. 3, отдел профессионального обучения, каб. 206, 210. Часы приема: 9.00 – 17.00 (понедельник-пятница). Телефон: 27-38-63, 27-35-30.

