Участники областной студвесны выступили на интеллектуальных турнирах

Интеллектуальные игры прошли в рамках XXIII Областного фестиваля "Студенческая весна" в Тюмени. В номинации "Интелект и научно-техническое творчество" состязались 29 команд.

Молодые интеллектуалы приняли участие в популярных интеллектуальных играх "Что? Где? Когда?" и "Мультиигре", "Брейн-ринге" и "Эрудит-квартете". Свою эрудицию проверили 170 студентов высших и средне профессиональных учебных заведений Тюменской области.

В общем зачете первое и второе место среди любительских команд вузов заняли "Во все тяжкие" ТюмГУ и "Винегрет" ТИУ. Бронзу завоевала команда ТИУ "5 литров кофе и сахарок". Среди ссузов лидером стала команда "Тесла на колесах" Тюменского лесотехнического техникума, второе и третье место у команд "Те, кого нельзя называть" и "Рыцари круглого стола" Многопрофильного колледжа ТИУ. Лучшими в общем зачете среди спортивных команд стали "Сову в студию" ТюмГУ, второе и третье место заняли команды "Поребрик" ТИУ и "Синдром отмены" ТюмГМУ.

Лучшие команды и игроки по результатам отборов сыграли в финальной игре против обладателя двух хрустальных сов и титула "Лучший капитан Клуба" телевизионной игры "Что? Где? Когда?" Алексея Блинова, пишет "Мегатюмень".

Также в рамках номинации инженеры и программисты разрабатывали программное решение для задачи, связанной с манипулятором, собирали аппаратно-программный комплекс из компонентов для управления манипулятором. После чего занимались разработкой приложения, с помощью которого можно сделать свой дом умным и дистанционно управлять выключателем света или утюгом. С поставленными заданиями справились три команды: Коворкинг ТИУ (ТИУ), SAS_technologies (ТюмГУ), ЛАГ (Западно-сибирский государственный колледж).