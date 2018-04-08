Жители Лесобазы продемонстрируют свое творчество

ХI конкурс народного творчества "Таланты Туры", посвященный 20-летию ТОС Лесобазы, состоится с 14 по 20 апреля в Тюмени. Заявки принимаются от всех желающих.

Конкурс стартует 14 апреля в 11:00 в школе № 67 (ул. Камчатская, 154). 16 апреля в Центре русской культуры (ул. Камчатская, 138а) откроется выставка прикладного искусства, на которой рукодельницы Лесобазы представят свои поделки, вышивки, вязание, ниткографию, бисероплетение и другое. Здесь же пройдут выступления в номинации "художественное слово".

В этот же день в детской школе искусств "Этюд" (ул. Камчатская, 146) пройдет конкурсный отбор в номинации "инструментальное исполнение". Награждение победителей состоится 20 апреля в Центре русской культуры, начало в 18:00.

Конкурсные состязания будут проходить по номинациям "вокал", "танец", "художественное слово" и "оригинальный жанр", "хоровое исполнение" (вокальная группа). В декоративно-прикладном искусстве может быть представлена одна работа от участника. Оценивать выступления и работы будут в соответствии с возрастными категориями. Дополнительно по 10 баллов присуждается конкурсантам за раскрытие темы, связанной с 20-летием совета ТОС микрорайона "Тура", пишет ИА "Тюменская линия".

Оргкомитет принимает заявки до 9 апреля в Центре русской культуры. По всем вопросам обращаться в оргкомитет конкурса по адресу: г. Тюмень, ул. Камчатская, 138а, телефон: 48-18-80; ул. Камчатская, 146, телефон: 53-21-15. e-mail: dktura@mail.ru.