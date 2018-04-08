Разработчики из Тюмени представили уникальную систему мониторинга городской среды

В Тюмени разработали систему мониторинга городской инфраструктуры для городов-миллионников с использованием технологий компьютерного зрения и нейронных сетей глубокого обучения Cognitive City. По заверениям авторов, проект не имеет аналогов.

Автоматизированный мониторинг городской среды Cognitive City включает технологии компьютерного зрения и глубокого машинного обучения. Система поможет решать задачи по паспортизации и мониторингу дорожного полотна и прилегающей инфраструктуры в масштабе всего города, а также создать достоверные робокарты и экосистемы для смежных стартапов и IT-решений. Эти возможности сделают программу востребованной на мировом рынке, пишет ИА "Тюменская линия".

"В мире насчитывается около 500 городов-миллионников, а к 2020 году это число еще увеличится. Города начинают конкурировать между собой, а высокий уровень жизни неразрывно связан с городской инфраструктурой", - поделилась представитель компании-разработчика Александра Кудимова.



В рамках данной системы общественный городской транспорт оборудуют камерами, датчиками, радарами, которые собирают информацию о состоянии дорог и прилегающей инфраструктуре. Под контроль попадают состояние дорожного полотна, наличие открытых канализационных люков, покошенные фонарные столбы и т.д. После анализа данных составляется соответствующая рекомендация ведомственным службам для устранения недостатков.

В течение первых двух лет в Тюмени будут обучать инженеров для проекта, на третий год проект должен выйти на самоокупаемость, а уже спустя пять лет расходы окупятся. Предварительные договоренности о продажах якорным клиентам уже есть. Стартап выйдет на рынок с поддержкой одного из крупнейших акционеров России в сфере IT компаний Cognitive Technologies.

"Это уже не молодая компания, но мы ставим для себя цели, чтобы такие компании появлялись в Тюмени. Поработав в них, многие захотят открыть собственные IT-проекты", - отметил исполнительный директор тюменского технопарка Александр Сакевич.

Для реализации тюменской IT-новинки необходимо более 91 млн рублей инвестирования. Для создания прототипа программы и запуска пилота в течение двух лет разработчики предложили сформировать совместное предприятие Cognitive Technologies и правительства Тюменской области с заключением соглашения акционеров и приобретения 24 % доли компании.

"Подключение городской структуры призвано обеспечить правильное расходование средств и последующий контроль сформированной интеллектуальной собственности через акционерное соглашение. Это форма гранта", - прокомментировал заместитель директора департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Антон Машуков.