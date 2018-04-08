Танцовщики тюменского коллектива получили высокую оценку на конкурсе "Контур"

Тюменский коллектив "Хореографической мастерской Александры Балецкой" принял участие в V Всероссийском хореографическом фестивале-конкурсе "Контур", который проходил в Екатеринбурге, и показали высокие результаты.

На конкурс резиденты Молодёжного театрального центра "Космос", танцовщики "Хореографической мастерской Александры Балецкой" привезли три творческих номера, все они получили лауреатство. Номер "Вздрогнешь – и горы с плеч…" (постановщик Наталья Казекина) стал лауреатом II степени в номинации "Авторская хореография", а "proРВАТЬся" (постановщик Александра Балецкая) отметили I степенью в номинации "Эстрадный танец". Ещё один номер "Зависимость от полёта" (постановщик Александра Балецкая) признан лауреатом II степени в номинации "Contemporary".

Всего на фестиваль-конкурс в Екатеринбурге приехали около 300 коллективов из разных городов России. Они выступали в номинациях "Танцевальный спектакль", "Contemporary", "Jazz танец", "Авторская хореография" и "Эстрадный танец". Оценивали танцовщиков члены жюри: Лика Шевченко (Москва) – обладатель премии "Золотая маска", Влад Морозов (Челябинск) – двукратный номинант на самую именитую театральную премию России и ещё несколько известных режиссёров и танцовщиков, пишет "Мой портал".