Особые дети Тюмени встретились на профориентационном форуме

Профориентационный форум для детей-инвалидов прошел в Тюмени во дворце творчества и спорта "Пионер". Участники могли познакомиться с востребованными на рынке труда профессиями и выбирать наиболее подходящие в зависимости от своего заболевания.

Как пишет "Тюменская область сегодня", колледжи и техникумы организовали на форуме интерактивные зоны, в которых гости мероприятия могли сами попробовать ту или иную профессию: от программиста, массажиста и повара до строителя.

Представительница мероприятия Ольга Акимова отмечает, что форум оказался межведомственным, так как его организаторами стали сразу три госучреждения: департамент труда и занятости населения, департамент образования и департамент социального развития Тюменской области. На торжественном открытии мероприятия представитель каждого ведомства поприветствовал гостей и дал им несколько напутственных слов, после чего последовала концертная программа, в номерах которой участвовали настоящие инвалиды. Например, ребята-жестовики исполняли песни с помощью жестов, а девушка-колясочница вместе с партнером показали зрителям красивый танец.

Главной особенностью форума стало тестирование людей с ограниченными возможностями на более подходящий им вид деятельности. Оно проводилось в форме тестов при консультировании с психологами. Гостям также выдавались специальные буклеты, в которых все возможные в Тюменской области профессии были поделены на группы, что значительно облегчало поиск и знакомство с ними.

Всего мероприятие посетили около 100 инвалидов, примерно столько же составили их родители. Ольга Акимова добавляет, что данный форум – первый в своем роде, а в следующем году организаторами вновь планируется провести профориентационный проект для детей-инвалидов, но уже при участии высших учебных заведений Тюменской области.