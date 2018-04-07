Тоболяков бесплатно обучат проектному менеджменту

Проект "Фабрика проектного менеджмента" стартует в тобольском мультицентре "Моя территория" с 22 апреля, он включает в себя три этапа: образовательная программа, стажировки и деловая игра, сообщает "Комсомольская правда – Тюмень".

Участие в проекте бесплатное, но необходима регистрация по ссылке: https://tmn-id.ru/projects/fabrika-proekt-menedz/. Любой желающий может прокачать свои навыки в области социального проектирования.



Во время образовательной программы участники выберут один из трех цехов — продюсирования событий, командного менеджмента и медиапродвижения — где будут развивать надпрофессиональные компетенции и узнают, как реализовать свой проект. В течение двух недель студенты, школьники, руководители молодежных сообществ и общественных организаций, представители медиасферы разделятся на группы по направлениям и примут участие в мастер-классах федеральных и региональных экспертов.

После первого этапа участники будут стажироваться в крупных компаниях Тобольска или присоединятся к команде "Моей территории" и реализуют серию городских событий. По итогу "Фабрики проектного менеджмента" для участников пройдет деловая игра, где они продемонстрируют знания и навыки, полученные в ходе обучения и стажировок.

Участники, успешно прошедшие все этапы проекта, будут приглашены на итоговое событие, где им будут вручены сертификаты о прохождении курса.