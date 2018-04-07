Тюменский ЗАГС расширил перечень онлайн-услуг

Через портал государственных и муниципальных услуг Тюменской области жители могут не только подать заявление в электронном виде на получение свидетельства о рождении ребенка, но и проконсультироваться у специалистов Управления ЗАГС г.Тюмени по вопросам предоставления мер социальной поддержки.

Как уточнили в пресс-службе губернатора, в Тюменской области семьям, имеющим детей, предоставляется более 15 видов пособий, с 1 января 2018 года введена новая выплата при рождении (усыновлении) первого ребенка.

В зале ожидания управления установлен доступный для посетителей компьютер с выходом на Портал госуслуг. Специалист Центра обеспечения мер социальной поддержки все объяснит, поможет разобраться в новой технологии и окажет необходимое содействие в подаче заявлений в электронном виде. Тем, кто еще не зарегистрирован на Портале госуслуг, он поможет зарегистрироваться и открыть подтвержденную учетную запись (при себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС).

Дополнительно о порядке предоставления государственных услуг можно узнать в информационно-справочной службе региона по телефонам: 8-800-100-12-90, (3452)566-330, или на сайте Центра обеспечения мер социальной поддержки: http://centrmsp72.ru/ в разделе "Информация".

Многие тюменцы уже убедились, что получать услуги в электронной форме просто, быстро и удобно.