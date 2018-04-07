Тюменские бизнесмены внедряют онлайн-кассы

Переход бизнеса на онлайн-кассы обсудили на отраслевой конференции "О подведении итогов развития потребительского рынка в Тюмени в 2017 году и определении основных направлений развития города в 2018 году", которая состоялась в стенах администрации Тюмени, пишет "Вслух.ру".

Напомним, согласно последним изменениям законодательства, второй этап перехода на онлайн-кассы стартовал в 2018 году. Его разбили еще на два периода, чтобы дать предпринимателям время подготовиться. С 1 июля 2018 установить онлайн-кассы обязаны организации и ИП, выплачивающие единый налог на вмененный доход, а также работающие по патенту в сфере розничной торговли и общественного питания. А вот для индивидуальных предпринимателей, работающих на тех же условиях налогообложения, но без наемных сотрудников, обязательную регистрацию контрольно-кассовой техники нового образца отложили до 1 июля 2019 года.

Предприниматель, чтобы перейти на новый порядок, должен сначала определить, с какого времени он должен применять новую контрольно-кассовую технику исходя из рода своей деятельности и типа налогообложения. Затем необходимо приобрести сам аппарат. Для его регистрации понадобится ключ электронной цифровой подписи. Он же поможет заключить договор с оператором фискальных данных и в последующем направлять электронные чеки покупателям.

Предусмотрена возможность удаленной регистрации ККТ в личном кабинете. Договор с центром техобслуживания контрольно-кассовой техники теперь заключать не обязательно. Остается возможность регистрации онлайн-касс и в режиме оффлайн, то есть при обращении в налоговый орган.