Тюменские хирурги спасли пациентку из Кургана

Гигантскую 15-сантиметровую опухоль щитовидной железы удалили хирурги тюменской областной клинической больницы №1 58-летней пациентке из Кургана, сообщили в пресс-службе губернатора.

Зоб достиг таких больших размеров, что у пациентки началась деформация органов: опухоль сдавила трахею, затрудняя дыхание. Операцию провели экстренно, малотравматичным методом. Около двух часов выполняла сложнейшую работу

Операционная бригада под руководством зав. хирургического отделения "ОКБ № 1" Максима Никулина около двух часов выполняла сложнейшую работу. Щитовидная железа обильно снабжается кровью, опухоль рвет ткань железы, есть риск сильного кровотечения. Кроме этого зоб окружают нервные волокна, любая неточность при операции может обернуться повреждением гортанных нервов или нанести ущерб подвижности голосовых связок.

Благодаря слаженной работе коллектива врачей, операция пациентки из Кургана прошла успешно.

Врачи рекомендуют внимательнее относиться к состоянию щитовидной железы. Чем раньше обнаружить в ней узел, тем эффективней будет лечение. Поможет регулярное посещение эндокринолога.