В сквере Якова Неумоева установят двадцать шесть памятных знаков

В сквере Якова Неумоева, расположенном в границах улиц Рижской и Севастопольской, появятся стелы с наименованиями предприятий, которые в Тюмени в годы Великой Отечественной войны выпускали продукцию для фронта.

"Мы уточнили, что Тюмени было двадцать шесть таких предприятий. Были уже существующие — как завод "Механик", который в военное время перестроился и выпускал военную продукцию, были и образованные из тех предприятий, которые эвакуировали, — говорит Герман Смирнов, председатель Тюменского городского совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. — Достаточно сказать, что судостроительный завод у нас образовался из семи предприятий. Керчь, Одесса, Ленинград направили сюда своих специалистов и оборудование".

Среди поставлявшихся на фронт из Тюмени вещей были собиравшийся здесь пистолет-пулемет Шпагина, полушубки овчинно-меховой фабрики, валенки, которая делала фабрика валяной обуви, лыжи ДОК "Красный Октябрь", знаки отличия.

На каждой из двадцати шест стел из отполированного металла высотой около четырех с половиной метров будет название предприятия. Концепция была разработана доцентом ТИУ, членом Союза архитекторов России Андреем Фёдоровым. Стелы установят в начале сквера со стороны улицы Рижской.

Также в сквере появится бюст Героя Советского Союза, участника Великой Отечественной войны, кавалериста Якова Неумоева.

Как рассказали в управе Ленинского административного округа, в сквере будут установлены информационные порталы со сведениями об этом месте и другой информацией о Тюмени. На территории вокруг сквера увеличат количество парковочных мест, они будут бесплатными.

В этом году будет разработана проектно-сметная документация на объект, все работы намерены завершить к 2020 году, году 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Влада Нерадовская