В Ленинском округе Тюмени благоустроят еще один сквер

В ближайшее время в Тюмени займутся обустройством сквера Александра Моисеенко, расположенного между корпусами Тюменского медицинского университета. Там появятся спортивные площадки и лекторий, высадят около полусотни новых деревьев и заменят тротуарное покрытие. Концепция обновления сквера, названного в честь одного из ректоров тюменского медицинского вуза, прорабатывалась совместно с представителями ТюмГМУ.

"Изюминкой сквера должны стать спортивные точки: большая спортивная площадка, площадка для воркаута, площадка с уличными тренажерами и площадка для паркура. Последнюю мы проработали с Союзом экстремальных видов спорта, ребята дали свои предложения, студенты поддержали", — рассказал руководитель управы Ленинского административного округа Роман Воллерт.

В центре сквера обустроят лекторий: сидения в несколько ярусов и подиум, на котором разместят необычный МАФ — спираль ДНК с элементами вертикального озеленения.

"Наши преподаватели и студенты готовы проводить здесь лекции для населения по вопросам профилактики, здорового образа жизни, здоровьесбережения", — отметила проректор по перспективному развитию ТюмГМУ Ольга Фролова.

Сейчас проект на стадии торгов, все работы рассчитывают завершить к 1 сентября этого года. На обновление сквера потратят порядка 65 млн рублей.

По поводу благоустройства двух озелененных зон в районе улицы Одесской в управу ЛАО в 2013 году обратились инициативные жители, ветераны-энергетики и представители Тюменского медицинского университета. Первым был обустроен находящийся через дорогу от сквера Моисеенко сквер Ветеранов энергетики.

"Он получился дворовой, для спокойного отдыха с ребятишками, для жителей преклонного возраста. А сквер Моисеенко предусмотрен как активное ядро, где будут проводиться уличные лекции, где смогут заниматься спортом не только студенты, но и жители района", — пояснил Роман Воллерт.

Влада Нерадовская