Тюменцы хотят обустроить парк на левом берегу Туры

Провести благоустройство территории на берегу реки Туры от моста улицы Мельникайте до моста улицы Профсоюзной предложили накануне главе администрации Тюмени Александру Моору на приеме граждан.
Авторы проекта Лев и Валерий Николаевы предлагают облагородить прибрежную полосу общей площадью порядка 15 га, организовав зону отдыха с естественным ландшафтом. Они собрали более 560 подписей тюменцев, поддерживающих идею.
"На этих землях растут "самосейки". Мы уверены, что можно использовать эту территорию в качестве рекреационной зоны: аккуратно спланировать ее, пересадить какие-то деревья, на пустующих участках подсадить новые. Мы можем организовать и провести там субботники", — рассказал Лев Николаев.
По словам заместителя главы администрации города Максима Афанасьева, сейчас эта территория занята гидротехническим сооружением протяженностью 6 км и находится в муниципальной собственности. Поскольку это не первая встреча с заявителями, уже организована работа по оформлению земельного участка с передачей функций по его дальнейшему благоустройству МКУ "Служба заказчика Центрального округа". Когда сойдет снег, территорию обследует комиссия. С учетом мнений специалистов в области озеленения будет принято решение по местам высадки деревьев.
Воплощение займет несколько лет, поэтому благоустройство пройдет в несколько этапов, сообщили в пресс-службе городской администрации.
Фото: Елена Николаева, группа "Белый список Тюмень | Отзывы" / vk.com
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru