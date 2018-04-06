Тюменцы хотят обустроить парк на левом берегу Туры

13:20 06 апреля 2018
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Провести благоустройство территории на берегу реки Туры от моста улицы Мельникайте до моста улицы Профсоюзной предложили накануне главе администрации Тюмени Александру Моору на приеме граждан.

Авторы проекта Лев и Валерий Николаевы предлагают облагородить прибрежную полосу общей площадью порядка 15 га, организовав зону отдыха с естественным ландшафтом. Они собрали более 560 подписей тюменцев, поддерживающих идею.

"На этих землях растут "самосейки". Мы уверены, что можно использовать эту территорию в качестве рекреационной зоны: аккуратно спланировать ее, пересадить какие-то деревья, на пустующих участках подсадить новые. Мы можем организовать и провести там субботники", — рассказал Лев Николаев.

По словам заместителя главы администрации города Максима Афанасьева, сейчас эта территория занята гидротехническим сооружением протяженностью 6 км и находится в муниципальной собственности. Поскольку это не первая встреча с заявителями, уже организована работа по оформлению земельного участка с передачей функций по его дальнейшему благоустройству МКУ "Служба заказчика Центрального округа". Когда сойдет снег, территорию обследует комиссия. С учетом мнений специалистов в области озеленения будет принято решение по местам высадки деревьев.

Воплощение займет несколько лет, поэтому благоустройство пройдет в несколько этапов, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Фото: Елена Николаева, группа "Белый список Тюмень | Отзывы" / vk.com

Теги: благоустройство , парки , река
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