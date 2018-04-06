В Тюменской области выбрали Студенческий совет региона

По итогам онлайн-голосования 15 человек прошли в Студенческий совет Тюменской области. Наибольшее представительство в совете получили студенты ТИУ.

Учащиеся Тюменского индустриального университета займут в Студсовете 10 мест, учащиеся ТюмГУ — 3, также в него войдут по одному представителю от Агротехнологического колледжа Ялуторовска и Тюменского техникума индустрии питания, коммерции и сервиса.

За право войти в состав Студсовета боролись 46 представителей из 5 вузов и 7 ссузов юга области. Помимо тюменцев (34 человека) в отборе участвовали 12 иногородних студентов — из Тобольска, Заводоуковска, Ишима и Ярково.

В онлайн-голосовании, которое проходило со 2 по 5 апреля, поучаствовали 1782 человека — также студенты вузов и ссузов региона. Каждый из них мог отдать по три голоса за трех разных кандидатов.

Как рассказали организаторы, получившие большинство кандидаты от ТИУ, учащиеся разных институтов, объединились и поддерживали друг друга, чтобы прийти к победе.

"Вперед нужно двигаться единой командой. У нас она отлаженная, так что в случае избрания будет удобно работать всем вместе. Кроме того, мы друг другу помогаем – агитируем студентов голосовать за тех, кому больше всего нужна поддержка: делаем рассылки друзьям в соцсетях, а в свободное время рассказываем избирателям о себе и просим поддержать нас. Командой продвигаться гораздо проще, да и работать вместе будет комфортнее", — перед окончанием голосования поделился стратегией кандидат в Студсовет от строительного института ТИУ Аршавир Овеян.

Члены Студсовета смогут получить финансирование на свои проекты, грантовый фонд составляет 15 млн рублей.