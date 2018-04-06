В Тюменской таможне появилось новое подразделение

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Для контроля за соблюдением запретов и ограничений на ввоз и реализацию санкционных товаров в РФ в Тюменской таможне создан отдел по контролю за ввозом и оборотом товаров.

В 2015 году Федеральной таможенной службой были сформированы мобильные группы, работа которых осуществлялась в непосредственной близости границ с Белоруссией и Казахстаном. Теперь эти функции возложены на новое подразделение, для его работы будут использоваться специализированные мобильные комплексы для выездной работы на транспортных магистралях.

По данным пресс-службы Тюменской таможни, в результате работы мобильных групп за 2017 год на территории Тюменской и Курганской областей выявлены нарушения в отношении товаров общим весом 213 тонн. Из них уничтожено более 20 тонн санкционной продукции. За первый квартал 2018 года в зоне деятельности Тюменской таможни уничтожено уже около 13 тонн санкционной продукции.