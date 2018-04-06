В Тюмени пройдет всероссийская олимпиада школьников по физике

С 9 по 14 апреля Тюменский индустриальный университет станет площадкой для проведения заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по физике. В ней примут участие представители 62 субъектов Российской Федерации, а также ребята из Казахстана и Беларуси. На данный момент зарегистрировалось уже 372 участника.

Программа заключительного этапа всероссийских соревнований включает решение двух заданий экспериментального тура, теоретический тур и тестирование кандидатов на Международную естественнонаучную олимпиаду.

Тюменскую область на олимпиаде представит победитель регионального этапа — ученик 9 класса Физико-математической школы Фадей Богомяков.

"Ежегодно за возможность проводить заключительный этап олимпиады борются многие субъекты РФ. В Тюменской области это мероприятие пройдет впервые. Проведение олимпиады по физике на площадке опорного вуза — это очень значимое событие и большая ответственность", — отмечает и.о. ректора ТИУ Вероника Ефремова.

Торжественное открытие Олимпиады состоится 9 апреля в 17.00 в ДК "Нефтяник".