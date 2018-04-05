Пожилые тюменцы покупают в КПРФ медали, которые ничего не значат

Фото из открытых интернет-источников

Представители партии КПРФ в Тюмени сначала предлагают получить пенсионерам памятную медаль "Дети войны", а потом просят заплатить за нее 150 рублей. Причем льгот она никаких не дает. Информацию об этом в популярной тюменской группе в "Фейсбуке" опубликовала внучка одной из пожилых женщин.

"Это не просто насмешка над старыми людьми, это настоящее издевательство. Если бы бабушке сказали по телефону, что предлагают купить сувенир, она бы точно не поехала. Ожидание было получить знак внимания и уважения в память о дедушке", - возмущена женщина. Многие из интернет-пользователей поддержали ее позицию.

Ситуацию пояснила лидер фракции КПРФ облдумы Тамара Казанцева. Она отметила, что медаль действительно сувенирная. Нет ни федерального, ни регионального закона, в котором бы предусматривались льготы по этому поводу. "Это то же самое, как если бы я купила себе брошку и прикрепила на кофту, чтобы носить. Мне за нее никаких льгот не будет", - цитирует слова Казанцевой "АиФ Тюмень".

Фактически медаль - просто опознавательный знак для участников общественной организации "Дети Великой Отечественной войны". И он существует в течение последних пяти лет.