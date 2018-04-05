В ожидании рейса гости "Рощино" летают в интернете

МегаФон

Путешественники со всего мира будут делиться фотографиями из тюменского аэропорта чаще и в три раза быстрее. Такой прогноз делают связисты "МегаФона": оператор обеспечил здесь выход в сеть на скорости до 75 Мбит/сек.

Территория здания "воздушных ворот" – более 27 тысяч квадратных метров. Это сравнимо с четырьмя футбольными полями крупного местного стадиона "Геолог". В среднем через залы ожидания проходит около 5000 человек ежедневно, а обеспечивают работу аэропорта 1200 служащих.

Теперь в любом помещении – в залах, в пунктах досмотра, в зоне выдачи багажа, на территории кафе и сувенирных лавок – каждый абонент оператора сможет быстро загрузить фильм, электронную книгу или любимую музыку, совершить видеозвонок или проверить почту и мессенджеры.

Обеспечить высокую скорость соединения на территории режимного объекта было непросто – из-за особенностей конструкции обновленного "Рощино" сигнал с внешних источников не проходил сквозь металлические конструкции и бетонные стены.

"Мы установили indoor базовую станцию в аэропорту, что позволило обеспечить качественный скоростной 4G-интернет внутри здания. Это трудозатратный и дорогостоящий проект, но ведь комфортный доступ в сеть для тысяч пассажиров в условиях длительного ожидания рейса – это не роскошь, а скорее необходимость. Уверен, что абоненты компании оценят новые скорости", – отмечает технический руководитель "МегаФона" в ТюмениАндрей Жарков.

Благодаря проведенным работам у пассажиров также появилась возможность пройти онлайн-регистрацию на рейс и не стоять в очереди.