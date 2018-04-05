В Тюменской области железнодорожники завершают подготовку к паводку

По прогнозам гидрометеорологической службы СвЖД, начало весеннего паводка в границах дороги ожидается во второй половине апреля. По оценкам специалистов, максимальный уровень воды в реках в этом году будет ниже средних многолетних величин на 0,5–1,5 метра. Однако при резком потеплении развитие весеннего половодья может быть достаточно быстрым.

Для обеспечения бесперебойного и безопасного движения поездов в период интенсивного таяния снега тюменские железнодорожники проводят комплекс специальных противопаводковых мероприятий. Работа организована во взаимодействии с органами государственной и муниципальной власти, подразделениями МЧС России.

Завершаются работы по вскрытию от снега и льда кюветов, нагорных и водоотводных канав, лотков, отверстий труб и малых мостов — всего очищено более 74 км. Ведутся работы по отводу воды от стрелочных переводов, производятся промеры русел рек, ежедневно осматриваются сложные участки, требующие в весеннее время особого наблюдения. В зоне повышенного внимания находятся искусственные сооружения — мосты, тоннели. Принимаемые меры нацелены, прежде всего, на исключение случаев деформации земляного полотна.

"Для предотвращения размывов, разрушений инженерных сооружений и ликвидации возможных последствий паводка на станции Войновка будет дежурить специально сформированный противоразмывный поезд. Созданы мобильные аварийные бригады, которые в кратчайший срок смогут прибыть на любой участок пути для оперативного устранения неисправностей, вызванных паводком", — сообщает пресс-служба Тюменского региона СвЖД.