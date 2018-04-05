Тюменский филармонический оркестр готовится к гастрольному туру

15 апреля начнется гастрольный тур самого молодого симфонического оркестра России — Тюменского филармонического оркестра. Он откроется концертом в Мариинском театре Санкт-Петербурга.

Для жителей северной столицы будут предложены два сложнейших произведения мирового симфонического репертуара — Концерт для виолончели с оркестром № 1 Альфреда Шнитке и "Симфонические танцы" Сергея Рахманинова. Концерт А. Шнитке с оркестром исполнит блестящий виолончелист Александр Князев.

Следующим городом в гастрольном туре, организованном при поддержке правительства Тюменской области, станет Москва. На этот раз Тюменский филармонический оркестр примет участие в одном из самых популярных абонементов Московской филармонии "Шедевры русской симфонической музыки. Оркестры России". В одном из лучших концертных залов мира — в Концертном зале им. П.И. Чайковского — тюменские музыканты представят уже другую программу. Ее определила Московская академическая государственная филармония. На концерте прозвучат: М.П. Мусоргский "Рассвет на Москва-реке" из оперы "Хованщина"; С.А. Рахманинов (145 лет со дня рождения). Концерт № 3 для фортепиано с оркестром; Н.А. Римский-Корсаков Симфоническая сюита "Шахеразада". Для участия в этом концерте приглашен солист Александр Гиндин — один из самых талантливых и самобытных российских пианистов. Он будет играть в первом отделении Концерт № 3 Рахманинова.

Затем музыкантов из Тюмени 18 апреля ждет концертная площадка в Казани, где тюменские музыканты повторят московскую программу, но с другим солистом, пианистом Дмитрием Маслеевым. Продолжится гастрольный тур в Воткинске и Ижевске, а завершится 21 апреля в Перми.

Тюменский филармонический оркестр – один из самых молодых симфонических коллективов на отечественной концертной карте. Коллектив появился в 2015 году, 20 ноября состоялось первое выступление оркестра в рамках Музыкального фестиваля Дениса Мацуева в Тюмени при участии самого пианиста.