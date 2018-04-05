В тюменской службе судебных приставов пройдет единый день приема граждан

День единого приема граждан состоится в УФССП России по Тюменской области 19 апреля.

Прием граждан будет осуществляться с 14.00 до 20.00 главным судебным приставом Кабдулой Хайдаровым, его заместителями, начальниками отделов аппарата управления, в городских и районных отделах — начальниками структурных подразделений и их заместителями.

На приеме можно будет проконсультироваться по вопросам исполнения судебных решений, актов иных органов, а также получить бесплатную юридическую помощь по всем вопросам, входящим в компетенцию Федеральной службы судебных приставов.

Предварительной записи на прием не требуется. Однако тюменцам рекомендуют заранее сообщить о планируемом обращении, чтобы сотрудники службы могли детально проработать решение вопроса к моменту приема и по возможности принять меры по существу проблемы. Предварительная запись на прием будет осуществляться до 18 апреля по телефонам 8 (3452) 49-53-39, 49-53-40, 49-53-04.

Адрес УФССП России по Тюменской области — г.Тюмень, ул. Одесская, 48а, корп.2. Адреса структурных подразделений Управления можно узнать на официальном сайте УФССП.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.