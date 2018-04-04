Тюмень за день: 4 апреля

Тюменцы могут записать видеоотзывы в почтовых отделениях
В Тюмени клиенты трех отделений Почты России могут оставить видеоотзывы. Предполагается, что этот пилотный сервис будет усовершенствованным аналогом книги заявлений и предложений.
Тюменские школьники отправятся на чемпионат России по "Что? Где? Когда?"
В конце прошлой недели в Тюмени в школе №94 прошел областной чемпионат для школьников по игре "Что? Где? Когда?". Лучшие команды получили возможность поехать на чемпионат России.
"Афиша Тюмень" разыгрывает билеты на концерт Леонида Агутина и Анжелики Варум
Розыгрыш билетов на концерт Леонида Агутина и Анжелики Варум проводит среди своих подписчиков в социальной сети "ВКонтакте" "Афиша Тюмень | КтоКуда72". Победителей выберут при помощи генератора случайных чисел и объявят 17 апреля в 12:00.
Тюменцы могут передать подарки ветеранам
Жители Тюмени могут присоединиться к ежегодной социальной акции "Почтовая станция "#СпасибоВетеранам". Шестой год подряд она реализуется Областным геронтологическим центром и Тюменским региональным благотворительным фондом "Старшее поколение". Главная цель благотворительной акции — выражение внимания, заботы и уважения к ветеранам Великой Отечественной войны.
В части Зареки на сутки отключат воду, в еще одном районе могут быть перебои
В предстоящие сутки в Тюмени пройдут масштабные работы по запуску нового магистрального водовода. Тюменцам, попадающим в районы возможных перебоев в водоснабжении, рекомендуют иметь минимальный запас воды.
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