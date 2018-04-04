Панно по мотивам "Конька-Горбунка", вернувшиеся из Сан-Франциско, выставят в Тюмени

В Тюменской областной научной библиотеке открывается выставка "Конек-Горбунок — лоскутная сказка". Проект из Тюмени, посвященный 200-летию поэта и просветителя Петра Ершова, вернулся из государственной библиотеки Сан-Франциско, теперь его вновь увидят тюменцы.

Четыре года назад к участию в проекте приглашались мастера, владеющие техниками лоскутного шитья. Им предлагали создавать панно по сказке Ершова (размером 50 × 50 см или кратно), которые потом передавались в дар.

В Тюмень начали присылать работы не только мастера из России, но и из других стран – Белоруссии, Украины, Канады, Латвии, Туркменистана, Израиля, Америки. В итоге к акции подключились жители 79 населенных пунктов, свои работы отправляли не только опытные мастера, но и начинающие лоскутницы и даже дети.

"Самому маленькому участнику – 2 года, а самой старшей – 87. В коллекции проекта сейчас насчитывается 251 панно, количество участников – 384, из них 156 детей", — отмечают организаторы.

Первая выставка уникальных работ в стиле пэчворк прошла в 2015 году в Тобольске, где жил и был похоронен Петр Ершов. Затем она отправилась в путешествие по городам: Тюмень, Москва, Нижневартовск, Ишим, Нефтеюганск, Иркутск, Курган, Екатеринбург. Недавно "Конек" вернулся из Америки, где в Центральной городской библиотеке Сан-Фрациско были представлены 39 панно, отобранных потомками Ершова. Организатором выставки проекта в Америке стала прапраправнучка поэта Алла Ранская.

Авторы проекта – городской квилт-клуб "Сибирская палитра" (руководитель Анна Глазунова) и благотворительный фонд "Признание", который возглавляет Сергей Шерегов.

Открытие выставки "Конек-Горбунок – лоскутная сказка" состоится 6 апреля в ТОНБ в 14:00. Вход свободный. На открытии выставки отрывок из сказки "Конек-Горбунок" прочтет артист Тюменского драматического театра Геннадий Баширов.

Фото: группа "Тюменская областная научная библиотека" / vk.com