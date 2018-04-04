Тюменские школьники отправятся на чемпионат России по "Что? Где? Когда?"

В конце прошлой недели в Тюмени в школе №94 прошел областной чемпионат для школьников по игре "Что? Где? Когда?". Лучшие команды получили возможность поехать на чемпионат России.

Игра проходила в три тура, был разыгран пакет из 45 вопросов. В интеллектуальном состязании приняли участие 238 учеников 5–11 классов школ Тюмени и Тюменской области.

В общем зачете первое и второе место чемпионата заняли команды гимназии ТюмГУ "Ужас и моральный террор" и "Территория мысли". Третьей стала сборная команда "Веревка и мыло". Они получили возможность поехать на чемпионат России в Санкт-Петербург. Точный список команд, которые будут представлять Тюменскую область на этом соревновании, появится 5 апреля, сообщили в "Моей территории".

"Одни дети проявляют себя в спорте, другие – в творчестве. А есть дети, которые хотят заниматься интеллектуальной деятельностью и им очень важно поддерживать связь с единомышленниками. Я занимаюсь интеллектуальными играми уже четыре года и за это время не было подобных мероприятий для школьников. Наш чемпионат помогает школьникам реализоваться в интеллектуальной сфере", — рассказала руководитель чемпионата Александра Самсонова.

Областной чемпионат для школьников по игре "Что? Где? Когда?" стал одним из победителей грантового конкурса "Моя идея".