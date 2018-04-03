В Тюмени прошел первый фестиваль комиксов

На минувших выходных в скейт-парке SibSub состоялся первый в Тюмени фестиваль комиксов — Comic Arts Tyumen. За два дня его посетили более 2 тысяч человек.

Параллельно на двух этажах скейт-парка проходили лекции и мастер-классы от приглашенных спикеров, а также выставка комиксов тюменских и иногородних авторов. Участники обсуждали, как комиксы помогают объединять людей, будущее российских комиксов и как сделать из маленькой истории большую. Учились импровизации в комиксах, написанию сценария и операторской работе при создании графической истории, сообщили в "Моей территории".

"Работая с начинающими и уже опытными тюменскими авторами, мы поняли, что комиксы, с одной стороны, очень доступное искусство, которым может овладеть каждый. С другой стороны, это искусство позволяет людям рассказывать свои истории и использовать для этого свои художественные правила. Я верю, что жизнь, судьба каждого человека – это история, которой стоит поделиться. И комиксы дают всем такую возможность, — отметил руководитель первого в России фестиваля альтернативных инди-комиксов Comic Arts Tyumen Георгий Елаев.

"В комикс-культуре России и Латвии есть сходство – в этих странах ее долгое время не было. 10 лет назад в Латвии начали издавать комиксы, а в России 10 лет назад появился фестиваль комиксов "Бумфест". И, так как нет бэкграунда, есть больше свободы для авторов: им не приходится копировать, они создают что-то новое сами", — считает латвийский комикс-художник Дэвид Шилтер.

Фестиваль комиксов Comic Arts Tyumen стал одним из победителей грантового конкурса "Моя идея". Финансовая поддержка помогла организаторам оплатить приезд спикеров, напечатать фирменную полиграфию и комиксы.