Альберта Суфианова поблагодарили за помощь в развитии нейрохирургии Пакистана

Седьмая нейрохирургическая конференция, проходившая в Пакистане с 28 марта по 1 апреля, собрала большое число специалистов, для которых были проведены мастер-классы по нейрохирургии. Одним из экспертов и спикеров выступил главный врач ФЦН Тюмени, профессор Альберт Суфианов. Его лекции по хирургии основания черепа и эпилепсии, ведение кадаверных мастер-классов в отделении нейрохирургии многопрофильного госпиталя в городе Лахор - имели большой успех у азиатских нейрохирургов из Пакистана, Афганистана, Бутана, Непала.

"Я третий раз приезжаю в Пакистан и хочу отметить, что потребность в нейрохирургической помощи в этой стране высока. Медицина здесь развивается не так стремительно, как во многих странах мира и России. В большинстве клиник до сих пор оснащение "времен советской эпохи". Врачи нуждаются в новых знаниях и многие стремятся их получить. Сотрудничество с пакистанскими коллегами у нас давнее, врачи из Лахора не раз приезжали в Тюмень и отмечали, что впечатлены работой нашего Центра. Их интерес к работе ФЦН обусловлен тем, что мы проводим уникальные операции, используем малоинвазивные методики", - рассказал профессор Суфианов.

Работу тюменских врачей, а в составе делегации был и заведующий детским отделением Центра Юрий Якимов, в пакистанской клинике оценили высоко. Министр здравоохранения провинции Синд Сикандар Мандхро поблагодарил Альберта Акрамовича за мастер-классы и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество. Отметим, в 2016 году за помощь в развитии нейрохирургии Альберта Суфианова поблагодарил лично президент страны Мамнун Хусейн.

"Мы впечатлены скромностью, которой обладает профессор Суфианов, высочайшим мастерством его рук и хотим у него учиться, а каждый наш визит в Центр Тюмени позволяет по-новому взглянуть на новые вещи относительно устройства клиники, где работаем мы. Если говорить о нейрохирургии, то благодаря профессору Суфианову о Тюмени узнал весь мир", - говорят нейрохирурги Пакистана, профессор, заведующий отделением нейрохирургии многопрофильного госпиталя Лахора Хахзад Шамс и нейрохирург Амар бин Ахсан.

Главврач ФЦН отмечает, что поддержание тесных связей с коллегами из других стран, обмен опытом – один из приоритетов в работе врачей Центра. "Мы представляем большую державу – Россию, в нашей помощи нуждаются, у нас хотят учиться, а значит, наша миссия – щедро делиться знаниями и уникальными наработками ради спасения человеческих жизней", - подчеркнул Альберт Суфианов.