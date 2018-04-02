Тюменцам рекомендуют прививаться от клещевого энцефалита

Подготовиться к сезону активности клещей заранее тюменцам рекомендуют в городском департаменте здравоохранения. Вся территория Тюменской области является опасной по риску заражения клещевым энцефалитом. Наиболее действенным способом против него защиты является вакцинация.

Напомним, 26 марта в Тюменской области был зарегистрирован первый случай присасывания клеща. От укуса пострадал мужчина, проживающий в дачном поселке неподалеку от Тюмени.

Обязательными прививки являются для категорий профессий, непосредственно связанных с работой в лесных массивах и в полевых условиях. Это так называемые декретированные группы населения, которым вакцинация проводится за счет средств Тюменской области. Тем, кто не относится к группе профессионального риска заражения, прививки можно сделать за счет собственных средств в поликлинике по месту жительства или в медицинском центре частной формы собственности, имеющем разрешение на данный вид деятельности.

Прививаться можно на протяжении всего года. Стандартная вакцинация предписывает делать первую и вторую прививки с сентября по март, а затем ревакцинацию через год после второй дозы. Ускоренная, или экстренная, схема может проводиться весной и летом за счет сокращения интервала между прививками. Выезжать на природу можно через две недели после второй дозы. После первичного стандартного курса из трех прививок иммунитет сохраняется в течение трех – пяти лет. Каждые три – четыре года необходимо проводить ревакцинацию.

Если присасывание клеща все же произошло, необходимо незамедлительно обратиться в областную инфекционную больницу по адресу: г. Тюмень, ул. Комсомольская, 54а. Там проведут экстренную профилактику и дадут рекомендации.