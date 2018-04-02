На улице Герцена в Тюмени появилась еще одна платная парковка

С сегодняшнего дня платный режим действует на парковке по нечетной стороне улицы Герцена — от улицы Дзержинского до улицы Челюскинцев.

Стоянка рассчитана на 34 места. Первые 15 минут автомобиль находится там бесплатно, затем нужно оплатить парковочную сессию, определившись, на какое время вы рассчитываете оставить машину на парковке. Оплатить можно через паркомат или с помощью мобильного приложения. Стоимость парковки с 7 до 19 часов по будням составляет 30 рублей в час. Контроль будет осуществляться с помощью фото- и видеофиксации с интервалом в 15 минут.

С 19 до 7 часов в будни, а также круглосуточно по выходным и праздничным дням пользоваться парковками можно бесплатно.

Сейчас для центра города разрабатывается проект расширения зоны единого парковочного пространства минимум до 2500 автомобилемест. Действующая придорожная парковка на улице Герцена от улицы Первомайской до улицы Дзержинского рассчитана на 28 мест, на улице Ленина — на 182 места.