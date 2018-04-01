Тюменцы представят VR-спектакль "В поисках автора" в Архангельске

Тюменские артисты принимают участие в XIV музыкально-театральном фестивале "Европейская весна", который проходит с 30 марта по 15 апреля в Архангельске. В рамках конкурсной программы тюменцы покажут зрителям и жюри уникальный VR-спектакль "В поисках автора".

Основная миссия фестиваля "Европейская весна" - познакомить жителей Архангельска с новыми жанрами театрального и музыкального искусства. В этом году мероприятие посвятят исключительно театру. В течение двух недель зрители увидят классические театральные постановки, моноспектакль, мюзикл и VR-спектакль. На сценах выступят такие коллективы как ТЮЗ им. А. А. Брянцева (Санкт-Петербург) и мастерская Владимира Меньшова и Веры Алентовой (ВГИК, Москва). Жители Архангельска увидят спектакли, которые прошли строгий заочный отбор, пишет "Мой портал".

VR-спектакль – это формат, который объединяет театр и кино. Половину спектакля публика смотрит, надев VR-очки и, тем самым, оказывается в различных пространствах, снятых в формате 360 градусов. Это дает возможность зрителю, сидя на месте, самому выбирать ракурс и форму просмотра, индивидуально следить за героями, "монтировать" свой собственный спектакль. Спектакль рассчитан на 30 человек. В нем задействованы актёры Тюменского драматического театра Сергей Осинцев, Николай Аузин, Евгения Казакова, Кристина Тихонова и Игорь Гутманис. Режиссёр – Данил Чащин.