ГИБДД научит тюменцев обгонять по правилам

Госавтоинспекция проведет в Тюменской области мероприятия в рамках Всероссийской социальной кампании "Повод для обгона". Акция направлена на снижение смертности в ДТП, в частности в результате опасных обгонов.

Сотрудники ГИБДД объяснят автомобилистам, как важно при обгоне уметь учитывать параметры дороги, такие как достаточный обзор дороги, скорости автомобилей, движущихся в обоих направлениях, возможность появления пешеходов на дороге, наличие пассажиров, погодные условия, прежде, чем принять решение о совершении маневра обгона.

Как сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области, акции пройдут в 10 высших и средних учебных заведениях региона, в 25 школах, 20 детских садах, в ТРЦ и на заправочных станциях, а также на автовокзале и жд-вокзале. Всего предлагается вовлечь в социальную кампанию более 10 тысяч тюменцев, включая водителей транзитного транспорта и дальнобойщиков.

В целом по России в ходе кампании фиксируется снижение показателей аварийности по причине опасного обгона и выезда на встречную полосу. Отметим, по статистике причиной каждого третьего ДТП со смертельным исходом на дорогах региона за прошлый год становилась ситуация, так или иначе связанная маневрами обгона.

