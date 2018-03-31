В Тюменской области завершается формирование Студсовета

фото из группы "Студенческий совет Тюменской Области" во "ВКонтакте"

В регионе проходит финальный этап проекта "Выборы в студенческий совет Тюменской области". Со 2 по 5 апреля проголосовать за кандидатов смогут студенты моложе 25 лет, прошедшие предварительную регистрацию, сообщает "Мой портал".

Один из инфопунктов презентовали 21 марта в Строительном институте ТИУ (ул. Луначарского, 2а). "Со 2 по 5 апреля, вы выберите самых достойных", – рассказала член оргкомитета проекта "Студенческий совет Тюменской области" Инна Корсун.

В рамках проекта зарегистрировались более 3570 избирателей. После регистрации на информационном пункте все они получили на электронную почту логин и пароль и смогут проголосовать на moi-portal.ru. У каждого избирателя появится возможность отдать за различных кандидатов три голоса.

Для авторизации пользователей на территории Тюмени, Тобольска Ишима, Ялуторовска, Заводоуковска, Нижней Тавды, Ярково и Омутинки уже работает 40 точек регистрации на 25 площадках вузов и ссузов. Узнать, где они находятся, можно на moi-portal.ru.