Московский психолог приглашает тюменцев на семинар по безопасности детей

Бесплатную встречу для родителей и педагогов, посвященную вопросам безопасности детей в современном городе, а также проблемам детско-родительских отношений, проведет помсковский психолог-консультант Роберт Туйкин в Тюмени 4 апреля.

Встреча начнется в 18 часов, место проведения мероприятия уточняется.

"На семинаре Роберт Туйкин расскажет о своей деятельности в области детско-родительских отношений и поделится авторскими наработками. Мы узнаем, для чего современным детям необходимо учиться базовым навыкам "повседневного выживания", почему бессмысленно избегать "опасных" ситуаций и почему картинки и плакаты про безопасность не работают", - рассказала корреспонденту ИА "Тюменская линия" организатор мероприятия, куратор общественной организации "Родительская поддержка" Ирина Никулина.

Продолжением темы станет двухдневный тренинг "Один в городе" для детей в возрасте от 7 до 12 лет, который состоится 5 и 6 апреля. В первый день ребята узнают о том, что делать в опасной ситуации, как позвать на помощь, как правильно вызвать спасателей, как безопасно гулять одному и что делать, если потерялся, как действовать при пожаре. Приоритетом второго дня станет отработка практических навыков: помощь человеку без сознания, что делать, если подавился, какую помощь оказать при кровотечении, ожогах, обморожении, ушибах, переломах, отравлении.