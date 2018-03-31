Тюменские школьники представят свои исследования на конкурсе им. Вернадского в Москве

Победители регионального тура конкурса юношеских исследовательских работ им. В.И. Вернадского представят Тюменскую область в финале, который состоится в Москве с 8 по 13 апреля, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".

По результатам очной защиты на региональном конкурсе в Тюмени, в гуманитарном направлении первое место за исследование "Влияние группы крови на темперамент человека" заняла ученица 10 класса гимназии №32 г. Кургана Варвара Белых.

Второе место за работу "Репертуар прецедентных феноменов различных социальных групп" завоевала ученица 8 класса областной физико-математической школы Екатерина Слезко.

На третьем месте ученица 8 класса Ембаевской школы имени А. Аширбекова Тюменского района Азалия Фатхуллина с исследованием "Бухарцы в Сибири".

Лучшим в естественнонаучной секции стал ученик 8 класса ишимской школы №31 Владислав Мамонтов с работой "Интродукция нетрадиционных ягодных культур с использованием стимуляторов роста". И это лишь несколько имен победителей и призеров.

Всего в адрес оргкомитета поступило более 250 заявок. В региональный тур прошли только самые интересные и актуальные исследования - для очной защиты эксперты отобрали 40 сильнейших работ.