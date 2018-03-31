В Тюменском районе стали чаще жениться

Около 1,5 тысяч браков зарегистрировали в Тюменском районе в 2017 году, что на 8,7% больше, чем в 2016. При этом 200 браков заключено с иностранными гражданами.

Памятной медалью и благодарственным письмом в связи с юбилейной датой супружеской жизни в Тюменском районе в 2017 году отмечены 24 семейные пары. Большинство из них проживают в Боровском – 8 пар, 3 – в Чикчинском, по 2 – в Винзилинском, Горьковском, Каскаринском и Онохинском муниципальных образованиях, пишут "Аргументы и Факты – Западная Сибирь".

Зарегистрирован 591 случай расторжения брака, это почти на 5 процентов больше, чем в прошлом году. Из них – с иностранными гражданами – 26.

По итогам прошлого года в районе зарегистрировано 857 новорожденных, из них мальчиков – 452, девочек – 405, двойня – 14. Количество родившихся по сравнению с 2016 годом сократилось на 17,4 процента (в 2016 году родилось 1037 человек).