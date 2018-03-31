Профессиональное образование доступно тюменцам с ВОЗ

Практически любую профессию в тюменских колледжах и техникумах можно освоить несмотря на особенности здоровья. Кроме того, выпускникам коррекционных школ Тюмени предлагают более 80 различных модульных программ, пишет "Мегатюмень".

Базовой площадкой инклюзивного образования в Тюмени с 2016 года является Западно-Сибирский государственный колледж. Как рассказал директор учреждения, член общественного совета при департаменте образования и науки Тюменской области Георгий Шатохин, в каждом отдельном случае вопросы обучения инвалидов и абитуриентов с ОВЗ решаются индивидуально, в зависимости от степени нарушений функций организма, специфики выбранной профессии или специальности. Получать профессиональное образование инвалиды могут в различных формах: очной, заочной, по индивидуальным учебным планам, разработанными конкретно для каждого студента.

Иногда школьникам трудно определиться, кем они хотят стать. Для того, чтобы показать ребятам многообразие интересных и востребованных профессий, колледжи проводят дни открытых дверей. Ну а чтобы в один день охватить сразу все учреждения среднего профессионального образования, школьники могут посетить первый профориентационный форум "Поступай правильно!". Для ребят во дворце творчества и спорта "Пионер" будет работать 18 интерактивных зон. Попробовать себя в качестве программиста, массажиста, повара дети смогут 4 апреля.