Тюменские депутаты начали заседание думы с минуты молчания

10:30 29 марта 2018
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

В Тюменской городской думе сегодня, 29 марта, проходит очередное заседание. Перед рассмотрением повестки председатель думы Дмитрий Еремеев напомнил депутатам о трагедии в Кемерове, где при пожаре в торгово-развлекательном центре 25 марта погибли десятки людей, и выразил соболезнования кемеровчанам.

Депутаты и все присутствующие в зале почтили память погибших минутой молчания.

Теги: депутаты , Дмитрий Еремеев , Тюменская городская дума
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Апрель, 2018