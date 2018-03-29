Тюменские депутаты начали заседание думы с минуты молчания

В Тюменской городской думе сегодня, 29 марта, проходит очередное заседание. Перед рассмотрением повестки председатель думы Дмитрий Еремеев напомнил депутатам о трагедии в Кемерове, где при пожаре в торгово-развлекательном центре 25 марта погибли десятки людей, и выразил соболезнования кемеровчанам.
Депутаты и все присутствующие в зале почтили память погибших минутой молчания.
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