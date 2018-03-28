Конференц-залы отеля Vostok ждут своих гостей

В отеле Vostok, помимо комфортабельных номеров, представлены конференц-залы и переговорные комнаты для проведения мероприятий различного уровня. Организаторы смогут выбрать один из четырех залов в соответствии с количеством участников и необходимым функционалом.

Один из самых больших залов - конференц-зал "Юпитер" площадью 340 квадратных метров. Это зал-трансформер, предназначенный для проведения масштабных мероприятий, он состоит из трех секций общей вместимостью до 250 человек со звукоизолирующими перегородками. В зале предусмотрены: зональное расположение восьми плазменных панелей, система кондиционирования и многофункциональное оборудование. В холле - мягкая зона, а также бесшумный пол.

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Не менее комфортный конференц-зал – "Сатурн" (90 квадратных метров), стены которого задекорированы с использованием экологически чистого дерева, представляет собой просторное помещение с искусственным и естественным освещением. Клиенты отмечают приятную эстетичную атмосферу зала в сочетании с инновационными технологиями.

Переговорная комната "Меркурий" (19 квадратных метров) предоставляет уникальную возможность проводить переговоры с коллегами и деловыми партнерами открыто и доверительно в камерной обстановке. Удобное расположение мебели, пастельные тона интерьера непременно настроят на достижение позитивного результата.

Вторая переговорная комната "Венера" вместимостью до 20 человек выполнена в строгом деловом стиле. Естественное и искусственное освещение, панорамные окна, удобная мебель, техническое оборудование. Отлично подойдет для проведения переговоров, презентаций, тренингов, деловых встреч.

По понедельникам действует специальное предложение - 20% скидки при проведении конференций*. Подробности и бронирование конференц-залов по телефону 8 (3452) 686-171.

*Условия специального предложения уточняйте у менеджеров конференц-центра