Тюменские масоны провели первый сбор

Кому Сбербанк ставит памятники, на каких денежных купюрах изображена Тюмень и в честь кого назван биткойн? На эти и ещё 14 вопросов, составленных командой Сбербанка, отвечали игроки нового интеллектуального клуба MassOn.

13 марта в бизнес-отеле "Евразия" прошла первая игра клуба. Все сборы от нее пойдут на благотворительность. Встречи организуются в формате "Бросаем вызов". В этот раз 15 игроков искали ответы на вопросы, разработанные командой Сбербанка. Обязательным условием игры выступали жизненность представленных для решения кейсов и их польза для бизнеса. Задавал вопросы игрокам председатель Западно-Сибирского банка Сбербанка Александр Анащенко.

"Данный проект воплощает в себе две важные миссии – это благотворительная помощь для подопечных Тюменского отделения "Российского детского фонда" и развитие интеллектуального движения в тюменской бизнес-среде. Особенно приятно, что мы стали первыми гостями клуба. Мы постарались приготовить интересные и разнообразные вопросы. Большая часть из них не требовала специальных знаний, найти правильные ответы можно было благодаря логике и умению работать в команде. Большинство участников справилось с заданиями. Уверен, что этот интересный проект станет ярким событием в жизни Тюмени", - поделился впечатлениями Александр Анащенко.

Не смотря на сложность вопросов и то, что команды формировались на месте, а большинство игроков были незнакомы друг с другом, они смогли быстро выбрать капитанов, сработаться и дать достойный ответ главному гостю вечера.

"Неподъёмных вопросов, так называемых "гроба", оказалось всего три", - рассказывает один из организаторов MassOn Club, директор коммуникационного агентства "Пионер" Полина Гаранина. - Это вопросы про самое крупное ограбление банка в истории и о том, кто был изображен на первой эмблеме сберегательных касс и кого до сих пор можно найти на эмблемах Попечительских домов и как символ донорства. А вот третий, мой любимый, я бы задала читателям, чтобы дать им возможность попробовать себя в качестве игроков нашего клуба. Тем более ответ на него даёт понимание ценностных ориентиров бизнеса, которые пригодятся как индивидуальному предпринимателю, так и крупной организации".

Вопрос, который шёл для игроков встречи "Бросаем вызов Сбербанку" как "разминочный", звучит следующим образом:

"Николай Кристофари родился в 1802 году в семье выходца из Италии. Всю жизнь прожил в России, начав службу с должности писаря при директоре экспедиции Санкт-Петербургской ссудной кассы, в итоге стал помощником директора. А дальше занимался благотворительными проектами. Но особо его ценят в Сбербанке. С профилем Кристофари отчеканена памятная серебряная монета к 165-летию Сбербанка России, а в Москве у центрального офиса стоит ему памятник. За какие заслуги Николай Кристофари удосужился такой чести?"

Начинать никогда не поздно, уверена гость встречи, депутат Тюменской областной думы Елена Кашкарова: "Впервые попробовала себя в роли "знатока": это креативный, интересный и полезный проект! Буду теперь думать, как бы попасть за стол, за которым задают вопросы".

Следующая игра клуба пройдёт в бизнес-отеле "Евразия" 10 апреля. И так как в следующем месяце страна празднует день парламентаризма, вызов игроки бросят прекрасной половине облдумы.