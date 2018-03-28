Тюменцы стали победителями Международной олимпиады по ментальной арифметике

Студенты интеллектуального клуба "Команда будущего" вернулись из Алматы (Казахстан), где проходила Международная олимпиада по ментальной арифметике среди школ ISMA. Юные тюменцы успешно выступили и завоевали сразу несколько чемпионских и призовых мест.

В международных интеллектуальных состязаниях принимали участие десять тюменских студентов из "Команды будущего" — чемпионы городских олимпиад и обладатели первых мест в соревнованиях по ментальной арифметике. По итогам олимпиады двое из них стали чемпионами — Юлия Мясникова и Мария Ефимова. Ребята завоевали пять первых мест, два серебра и одну бронзу. Сами участники, как и их педагоги, очень довольны такими высокими результатами.

В Международной олимпиаде принимали участие представители центров дополнительного образования международной школы "ISMA" из России, Казахстана, Кыргызстана, Беларуси, Узбекистана. Всего — около 1200 детей.

Международная олимпиада среди школ ISMA призвана подготовить и отобрать олимпийский резерв школы "ISMA" для участия в международных соревнованиях по ментальной арифметике, проводимых крупными ассоциациями ментальной арифметики, такими, как PAMA, GAJSMA, WAMAS. Олимпийский резерв будет представлять Международную школу ISMA на мировом уровне 27 декабря 2018 года на олимпиаде по ментальной арифметике в городе Куала-Лумпур, столице Малайзии, организуемой PAMA Global Abacus & Mental Arithmetic Association.