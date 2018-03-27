За год в Тюменской области выявили более тысячи новых случаев туберкулеза

В 2017 году на территории Тюменской области выявлено 1070 пациентов с активными формами туберкулеза. Из них 919 человек — это постоянно проживающее население, чуть больше сотни — люди, находящиеся в учреждениях УФСИН, 18 человек — без определенного места жительства и 8 человек, не имеющих российского гражданства.

Заболеваемость составила 73,0 на 100 тыс. населения, по сравнению с 2016 годом показатель снизился на 7,1% (78,6 на 100 тыс. населения). Российский показатель в 2017 году — 45,4 на 100 тыс. населения.

Как отмечают в департаменте здравоохранения Тюменской области, одна из основных причин медленного снижения уровня заболеваемости — высокая распространенность туберкулеза среди ВИЧ-инфицированных. За 2017 год среди всех выявленных больных с активной формой туберкулеза доля ВИЧ-инфицированных лиц составила 37,1%.

Задача врачей-фтизиатров — предотвратить распространение туберкулезной палочки. У взрослых флюорография остается основным методом, который выявляет туберкулез на ранних стадиях развития. Врачи напоминают, что каждый человек должен обязательно пройти флюорографический осмотр один раз в год.

Сейчас в Тюменской области проходит традиционный месячник по борьбе с туберкулезом "Здоровые легкие". С 24 марта по 23 апреля жители региона смогут бесплатно пройти флюорографическое обследование в передвижных флюорографах, а также получить информацию о способах профилактики, диагностики и лечения туберкулеза.

Во время акции по субботам с 9.00 до 13.00 тюменцы смогут обследоваться на туберкулез в Областном противотуберкулезном диспансере — сделать рентген и проконсультироваться у фтизиатра. Получить консультацию этого специалиста можно и по телефону горячей линии: (3452) 42-24-98, которая будет работать на базе Областного противотуберкулезного диспансера по будням с 9.00 до 17.00.

Также любой гражданин РФ сможет пройти флюорографическое обследование в муниципальных поликлиниках города Тюмени независимо от места регистрации, предъявив паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Пройти его можно в том числе и в субботу во время работы медучреждения.