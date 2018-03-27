В России объявлен день траура по погибшим в кемеровском пожаре

Президент подписал Указ об объявлении 28 марта траура в связи с гибелью людей в результате пожара в Кемеровской области, сообщается на сайте Кремля.

"В результате пожара, происшедшего 25 марта 2018 года в городе Кемерово Кемеровской области, имеются многочисленные жертвы и пострадавшие. Выражая скорбь по погибшим и соболезнуя их родным и близким, постановляю:

1. Объявить 28 марта 2018 года днём траура в Российской Федерации.

2. В день траура на всей территории страны приспустить Государственные флаги Российской Федерации.

3. Предложить учреждениям культуры и телерадиокомпаниям отменить развлекательные мероприятия и передачи в день траура.

4. Правительству Российской Федерации совместно с органами государственной власти субъектов Российской Федерации принять необходимые меры по оказанию помощи семьям погибших и пострадавшим", - отмечается в документе.