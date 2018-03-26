Шестилетняя тюменка едва не погибла, съев немного клубники

В Тюмени шестилетняя девочка попала в реанимацию после разыгравшейся аллергической реакции на клубнику. В стабильно тяжелом состоянии ее госпитализировали в ОКБ №1.

Экстренный вызов в службу скорой помощи поступил вечером 16 марта, родители девочки сообщили, что у нее началась аллергическая реакция после того, как она поела клубники. Ребенок начал задыхаться, а после потерял сознание.

Как выяснила прибывшая на место бригада скорой, у девочки диагностирована пищевая аллергия на многие продукты, кроме клубники.

"Ребенок лежал на полу без признаков жизни – пульс на сонных артериях и дыхание отсутствовали, — рассказывает врач скорой помощи Салават Нутфуллин. — Лицо и руки были синюшного цвета. Реанимационные мероприятия начаты сразу: совместно с фельдшером Фаридой Мухамадиевой проводили непрямой массаж сердца, для поддержания дыхания ребенка сначала использовали ручной аппарат, затем подключили автоматический".

Спустя 17 минут медики вернули девочку к жизни. У пациентки восстановился сердечный ритм. В больницу ее доставили в состоянии комы. По словам врачей стационара, после интенсивного лечения пациентка чувствует себя удовлетворительно, на днях она была переведена в детское отделение. На данный момент девочка в сознании, ей проводят курс реабилитации.

По данным ГБУЗ ТО "Станция скорой медицинской помощи", всего за минувшие выходные врачи и фельдшеры скорой оказали помощь 1579 жителям областной столицы и Тюменского района. Бригады скорой помощи спасли 75 тюменцев, их жизни и здоровью угрожала серьезная опасность. Экстренная медицинская помощь оказана 17 пациентам в состоянии комы, шока, 27 — с острым коронарным синдромом, 31 — с нарушением мозгового кровообращения.