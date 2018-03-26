На ж/д вокзале Тобольска начали строить крытый надземный переход

К возведению современного надземного перехода приступили на железнодорожном вокзале станции Тобольск. По нему прямо из здания вокзала пассажиры смогут пройти к пассажирским платформам. Будущий конкорс спроектирован с учетом потребностей маломобильных групп населения и будет оборудован двумя лифтами.

Строители уже подготовили площадки под опоры, установили сваи, провели испытания на нагрузки и готовятся к установке пролетных конструкций. При строительстве перехода планируют использовать самые современные отделочные материалы, энергосберегающее и светодиодное оборудование. Основные работы намерены завершить во втором полугодии 2018 года.

Одновременно со строительством перехода на вокзале Тобольска проводится реконструкция платформенного хозяйства. В 2013–2017 годах при реконструкции станции большое внимание уделили модернизации пассажирской инфраструктуры и вокзального комплекса.

"В здании обновлены системы жизнеобеспечения, установлено современное оборудование, проведен ремонт кровли, санитарных комнат. Вокзальный комплекс оснастили информационно-справочными и переговорными устройствами, удобной навигацией. Экстерьеру вокзала тоже придали современный облик. Проведены замена окон, витражей, утепление и обшивка стен композитными панелями, устройство архитектурной подсветки. На фасаде появился витраж с гербом города", — рассказывают в пресс-службе Тюменского региона СвЖД.