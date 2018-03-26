Тюменские специалисты ответят на вопросы о пневмонии у детей

С 26 по 29 марта на сайте для родителей "Детки" пройдет онлайн-конференция по вопросам профилактики пневмонии у детей.

Пневмония – это серьезное заболевание, вызываемое различными инфекционными агентами: бактериями, вирусами, простейшими и грибами. Часто она возникает как осложнение заболеваний верхних дыхательных путей, например, ларинготрахеита, бронхита, а также острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ) или гриппа. До сих пор заболеваемость и даже смертность от пневмонии остается высокой, особенно у детей и людей с ослабленным иммунитетом.

О пневмонии, способах предупреждения и мерах специфической профилактики заболевания у детей расскажут главные специалисты комитета по развитию и организации медицинской помощи департамента здравоохранения администрации города Тюмени Татьяна Ржанова и Наталья Санникова. Вопросы можно задать на сайте "Детки". Ответы будут опубликованы 29 марта.