Тюменские артисты выступают на театральном фестивале в Кемерово

Тюменские театралы принимают участие в ежегодном театральном фестивале "Рыжий клоун" имени заслуженного артиста РФ Андрея Панина, который стартовал 19 марта в Кемерово.

Всего на участие в фестивале было подано около 300 заявок из пяти стран и шести субъектов России, в их числе - Тюменская область.

В рамках фестиваля прошел смотр конкурсных работ по направлению "Речевое исполнительское искусство", для гостей мероприятия провели экскурсию в Музей Андрея Панина, где участников знакомили с биографией и фильмотекой знаменитого актера. Фестиваль продолжили мастер-классы от российско-немецкого деятеля искусства Маркуса Кунце, пишет "Тюменская область сегодня".

Фестиваль "Рыжий клоун" проходит при поддержке Министерства культуры РФ и направлен на воспитание подрастающего поколения на личностных примерах преданного служения своему Отечеству и отличительного, высокого профессионализма.