В Тюмени стартовали учебные сборы по основам военной службы

Навыки тактической, строевой и физической подготовки получают т школьники Тюменской области на традиционных сборах, которые проходят на базе Регионального центра допризывной подготовки и патриотического воспитания “Аванпост”.

Как сообщили в пресс-службе губернатора, в этом году в учебную "армию" призвали 2110 юношей. Это десятиклассники из общеобразовательных школ и студенты средних профессиональных учебных заведений Тюмени, Исетского, Аромашевского и Тюменского районов. Всего “Аванпост” планирует 13 потоков учебных сборов.

Обучение идет в условиях, приближенных к армейским. За пять дней ребята на практике закрепят знания, полученные в рамках школьных занятий по ОБЖ. Привычные учебные будни школьники сменят на сдачу нормативов выносливости, силы и скорости.

Старшеклассники подтянут свою физическую форму, освоят тактическую, огневую, строевую и военно-медицинскую подготовку, изучат общевоинские уставы, основы безопасности военной службы и способы радиационной, химической и биологической защиты.