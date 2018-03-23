Проект "Я верю в будущее" помог тюменке взлететь

Если за окном 2018 год, а вы - 2018-й составитель карты желаний на сайте "Я верю в будущее" – это хорошо. А если ваша заветная мечта сбывается благодаря участию в проекте – это настоящее чудо!

23 марта с проектом "Я верю в будущее" исполнилось желание тюменки Людмилы Богдевич. Девушка, чья карта оказалась под символичным номером 2018, научилась летать. Оторваться от земли она смогла во время полета в аэротрубе. А все потому, что карту желаний Людмилы на сайте проекта увидел Владимир Габченко – директор аэротрубы FlyRoom. Он загорелся желанием подарить человеку праздник и реализовал задуманное.

Все происходящее стало для Людмилы настоящим сюрпризом. Организаторы проекта связались с ней и сказали, что к ним обратился человек, которых хочет исполнить одно из ее желаний. Но до последнего момента девушка не знала, какая именно мечта воплотится в реальность.

Людмилу встретили у дома, завязали глаза, пригласили в машину и повезли в направлении мечты. По дороге она рассказывала о том, что любит приключения и понимает, что сегодня ее ожидает что-то невероятное. А подруга героини пояснила, что ежедневный маршрут "дом-садик" и традиционные заботы мам хочется чем-то разнообразить. Поэтому эмоциональный подарок придется как нельзя кстати.

"Мечты и полет для меня всегда были неразделимыми понятиями, и я очень рад, что есть такие люди-мечтатели. Я тоже решил создать карту желаний, а в качестве примера открыл одну – и, как сейчас понимаю, неслучайную. Мало того, что карта была под номером 2018, в ней почти все мечты были связаны с полетами: парашют, батут, вертолет и… аэротруба. Что тут скажешь? Такие мечты должны сбываться", – рассказал Владимир Габченко.

Несколько минут полета сделали свое дело: Людмила смеялась, прыгала от восторга и щедро делилась впечатлениями: "Спасибо большое, я очень счастлива! Так здорово, что мечты действительно сбываются". Девушка призналась, что хочет попробовать в жизни как можно больше интересного, поэтому на ее карте желаний есть и полет на вертолете, и купание в проруби, и прыжки на батуте, и занятия танцами. Эта карта желаний – первая в её жизни, но уже сейчас героиня уверена, что она работает! Людмила верит, что все заветные мечты, отмеченные на карте, обязательно исполнятся.

И если в осуществлении одной из самых невероятных ей помогли, то другие молодая мама намерена осуществить сама: "Я никогда не забуду этот день и этот проект! Он не только показал, что в жизни всегда есть место чуду, но и еще раз напомнил, что мы можем сами творить свою судьбу".

Ролик о том, как Людмила Богдевич научилась летать, можно посмотреть на сайте и в группах проекта "Я верю в будущее" понедельник.

Напомним, проект "Я верю в будущее" продлится до 19 апреля 2018 года. Успевайте создать свою карту желаний в фотокабинке в ТРЦ "Тюмень Сити Молл" и на сайте яверювбудущее.рф. Кстати, если вы хотите не только создать карту, но и исполнить желание человека, уже создавшего карту, свяжитесь с организаторами проекта.