Тюмень за день: 23 марта

Фото Сергея Елесина

Тюменцы могут направить маткапитал на детский сад

В Тюменской области в 2018 году было подано 282 заявления на обучение детей за счет маткапитала на сумму более 8,6 млн рублей, из них 198 заявлений на сумму более 4,3 млн рублей — на содержание ребенка в детском саду.

В Тюмени студенты готовят школьников к Тотальному диктанту

В этом году в Тюмени к Тотальному диктанту готовятся не только на занятиях "Русский по пятницам" в ТюмГУ, но и в других образовательных учреждениях. Старшеклассники школ № 12, 15 и 26 повторяют правила вместе со студентами-филологами.

В ТюмГУ стартовала программа лояльности

Тюменский государственный университет официально объявил о старте программы лояльности "Вместе" – системы особых привилегий, предоставляемых лучшими компаниями города. Стать участником программы может и студент, и сотрудник ТюмГУ, сообщили в управлении стратегических коммуникаций вуза.

Топ мероприятий в Тюмени на 24–25 марта: фестиваль Владимира Спивакова, Славянский базар и многое другое

Огромный выбор мероприятий ждет тюменцев в предстоящие выходные. Можно отпраздновать юбилей драмтеатра, посмотреть на шоу дельфинов или посетить Славянский базар, сходить на музыкальный фестиваль Владимира Спивакова или прыгнуть с веревкой с громоотвода. Об этих и других возможностях культурного досуга - в обзоре проекта "Афиша Тюмень | КтоКуда72".

В Тюмени ведется запись детей в новую школу в Ямальском-2

В этом году в Тюмени будет открыто здание школы в микрорайоне Ямальский-2, рассчитанное на 1200 мест. В гимназии №49 (ул. Пархоменко, 60) ведется учет обращений родителей по устройству детей в новую школу.