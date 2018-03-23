Школа искусств в Богандинке отметила 50-летие

Полувековой юбилей отметила Богандинская детская школа искусств "Вдохновение". За это время в учреждении прошло 45 выпусков, выдано 357 свидетельств об окончании курса обучения, пишут "Аргументы и Факты – Западная Сибирь".

В день юбилея труд многих педагогов был отмечен Благодарственными письмами за многолетний безупречный труд и высокие показатели трудовой деятельности. Среди тех, кто получил награды, Надежда Перич - преподаватель театрального отделения, Татьяна Королева - преподаватель хорового отделения, Наталья Соколова - преподаватель отделения фортепиано.

Отметим, что в год 95-летия Тюменского района многие учреждения отмечают свои большие и серьезные даты. Среди них Червишевская средняя школа – ей 120, Созоновская – 40, Центр развития творчества "Созвездие" - 10. Совсем скоро будет праздновать 55-летие Богандинская средняя школа №42.